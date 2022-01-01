Максим Артамонов В Перми чиновники сократили расходы на установку ледовых фигур к Новому году Будет сокращено количество горок на эспланаде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми планирует на две трети сократить затраты на возведение ледовых фигур к Новому году. Кроме того, будет сокращено количество горок на эспланаде. Об этом во время прямого эфира 24 ноября заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

Он пояснил, что «события сегодняшнего дня накладывают отпечаток», имея в виду петицию пермяков по поводу сокращения бюджетных затрат на празднование Нового года и перераспределение этих денег на поддержку мобилизованных.

В то же время, Дёмкин заявил, что согласен с губернатором в том, что «Новый год — это праздник для детей», «их детство должно быть счастливым, и лишить этого праздника было бы несправедливо, но горочек мы немного поубавили».

«Мы отказались от ряда мероприятий, праздничных концертов. Сегодня нужно поменьше шума, побольше душевной теплоты и спокойствия», — сказал Алексей Дёмкин.

Для детей мобилизованных и военнослужащих будут организованы специальные ёлки, добавил чиновник.

Напомним, в этом году городские власти решили отказаться от традиционного новогоднего фейерверка, ежедневных выступлений артистов и корпоративов в администрации. Глава Перми пояснил, что «сейчас не время для торжеств». Это заявление он сделал на фоне проходящей в регионе мобилизации.

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