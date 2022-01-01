Строительство транспортно-пересадочного узла Пермь II начнётся в 2023 году Сроки подтвердил губернатор Прикамья Поделиться Твитнуть

Согласованные архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

В среду, 7 декабря, на заседании правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин подтвердил сроки начала строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II. Оно стартует в рамках соглашения с РЖД, как и было намечено, в 2023 году.

Ранее глава регионального минтранса сообщал, что проектирование ТПУ планируется завершить до конца 2022 года, а приступить к строительству — в июле-августе 2023-го. Это будет транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с автовокзалом, он будет примыкать к ул. Строителей.

В проекте предусмотрено строительство повышенных платформ для посадки пассажиров в поезда, а также остановочные комплексы для посадки в автобусы межмуниципальных маршрутов. Одна из задач проекта — перенос межмуниципальных маршрутов с действующего в Перми автовокзала на Пермь II с разгрузкой центральной части Перми от транспортных потоков.

Реконструкцию пермского вокзала Пермь II планируется завершить в 2025 году.

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