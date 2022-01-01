Мария Сыропятова Проектирование реконструкции вокзала Пермь-2 должно завершиться к концу года Проектом занимается ОАО «РЖД» Поделиться Твитнуть

Согласованные архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Проектные работы по реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-2 с возведением транспортно-пересадочного узла планируют завершить к концу года. О сроках, указанных в протоколах проекта ОАО «РЖД», рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

«Заниматься проектированием и строительством будет ОАО «РЖД», — отметил Алякринский. — По протоколу проектирование должно завершится в декабре 2022 года. А выход из госэкспертизы запланирован на первый квартал 2023 года. Есть задача начать реализацию объекта в июле-августе 2023 года».

В проекте предусмотрено строительство повышенных платформ для посадки пассажиров в поезда, а также остановочные комплексы для посадки в автобусы межмуниципальных маршрутов. Одна из задач проекта — перенос межмуниципальных маршрутов с действующего в Перми автовокзала на Пермь-2 с разгрузкой центральной части Перми от транспортных потоков.

Напомним, что снос автовокзала у центрального рынка увязывается со строительством транспортно-пересадочного узла на Перми-2. По концессионному соглашению, заключенному в 2021 году, инфраструктуру у здания автовокзала возле Центрального рынка Перми собираются реконструировать.

Согласованные архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

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