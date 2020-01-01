Мария Сыропятова Пермский автовокзал у рынка всё-таки снесут Но только когда построят новый транспортно-пересадочный узел Пермь II Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти не готовы отказаться от планов по сносу здания автовокзала в Перми у Центрального рынка. Говоря о сроках сноса, в краевом минтрансе пояснили, что сначала планируют построить новое здание в рамках проекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II.

«Проект ТПУ Пермь II — это проект ОАО «РЖД» и их инвестиции. В настоящее время ведётся проектирование. Что касается ремонтных работ на автовокзале (на ул. Революции, 68 — ред.) в рамках концессионного соглашения, то они будут касаться посадочных площадок и привокзальной площади. Это ремонт, который автовокзалу сегодня необходим для обеспечения транспортной безопасности, а также для комфорта и удобства пассажиров», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, что по концессионному соглашению инфраструктуру у здания автовокзала возле Центрального рынка Перми собираются реконструировать за 100 млн руб. Платформы и подъезды к автовокзалу отремонтируют за 60 млн руб. Концессионер ООО «Автовокзалы Прикамья» в течение двух лет должен будет провести работы по сносу посадочных площадок, устройству новых, установке ограждений и нового павильона и частичной замене асфальтового покрытия. Дополнительно соглашением предусмотрены работы по обеспечению транспортной безопасности (25,4 млн руб.) и капремонту оборудования для доступа маломобильных групп населения (15 млн руб.).

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