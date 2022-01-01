Максим Артамонов Пермские евангелисты подали в суд на департамент земельных отношений Предварительное заседание состоится 12 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Местная церковь христиан веры евангельской «Новый Завет» в Перми подала иск на городской департамент земельных отношений в Арбитражный суд Пермского края. Истцы хотят оспорить решение об отказе городских властей предоставить евангелистом участок земли в центре города без проведения торгов.

Как говорится в определении суда, заявление «Нового Завета» принято, возбуждено производство по делу.

Предварительное заседание в арбитражном суде первой инстанции (а также судебное разбирательство дела по существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции) состоится 12 января 2023 года.

Дело рассматривает судья Галина Лядова.

Это уже не первый судебный спор религиозной организации с городскими властями. Весной этого года Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск департамента земельных отношений администрации Перми к евангелистам. С религиозной организации в пользу департамента взыскано неосновательное обогащение в сумме более 10 млн руб. и проценты за пользование чужими деньгами в размере 2 млн руб.

При этом суд отказал в удовлетворении требований о взыскании процентов за пользование чужими средствами до момента фактического исполнения обязательств. В октябре этого года судебные приставы возбудили в отношении евангелистов исполнительное производство.

О желании выкупить ДК им. Ленина в муниципальную собственность власти заявили более года назад. Чиновники начали переговоры с владельцем. Однако в апреле глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что приобретение ДК откладывается. «Новый завет» запросил сумму больше стоимости покупки в 10-15 раз.

«Мотовилихинские заводы» продали евангелистам ДК за 50 млн руб. Таким образом, владельцы дворца согласны на сделку в 500-800 млн руб. Эксперты считают эту цену завышенной и оценивают объект в 250-300 млн руб.

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