Максим Артамонов В отношении пермских евангелистов возбуждено исполнительное производство Религиозная организация должна выплатить мэрии 12,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Судебные приставы Пермского края возбудили исполнительное производство в отношении Пермского Епархиального управления Христиан веры Евангельской пятидесятников. Департамент земельных отношений Перми взыскивает с религиозной организации 12,6 млн руб. долга за пользование земельным участком под ДК им. Ленина.





Как уточняется на сайте ведомства, исполнительное производство приставы возбудили 17 октбяря, исполнительный лист был составлен 29 сентября. Взыскание долга возложено на межрайонный отдел приставов по ИПРД УФССП России по Пермскому краю.





Напомним, весной этого года в Арбитражном суде Пермского края иск департамента земельных отношений администрации Перми к евангелистам был удовлетворён частично. С религиозной организации в пользу департамента взыскано неосновательное обогащение в сумме более 10 млн руб. и проценты за пользование чужими деньгами в размере 2 млн руб.





При этом суд отказал в удовлетворении требований о взыскании процентов за пользование чужими средствами до момента фактического исполнения обязательств.





О желании выкупить ДК им. Ленина в муниципальную собственность власти заявили более года назад. Чиновники начали переговоры с владельцем. Однако в апреле глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что приобретение ДК откладывается. «Новый завет» запросил сумму больше стоимости покупки в 10-15 раз.





«Мотовилихинские заводы» продали евангелистам ДК за 50 млн руб. Таким образом, владельцы дворца согласны на сделку в 500-800 млн руб. Эксперты считают эту цену завышенной и оценивают объект в 250-300 млн руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.