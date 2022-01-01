Елена Синица Жителя Прикамья, сжёгшего пассажирский вагон, отправят на психиатрическое лечение Материальный ущерб превысил 2,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Пуровский райсуд Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Пермского края, совершившего поджог пассажирского вагона. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По решению суда мужчину отправят на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.





Пока решение суда не вступило в законную силу.





Напомним, 24 июня 2022 года в пассажирском поезде сообщением Новый Уренгой—Оренбург мужчина в состоянии наркотического опьянения угрожал окружающим расправой. Он также избил двух проводников, а одному из них угрожал убийством.





После этого злоумышленник поджёг вагон, причинив собственнику и пассажирам поезда материальный ущерб на общую сумму более 2,9 млн руб.

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