Елена Синица В суд направили дело о поджоге пассажирского поезда жителем Прикамья Ущерб оценивается в 2,9 млн руб. Поделиться Твитнуть

На Ямале транспортный прокурор направил в суд уголовное дело по факту поджога пассажирского вагона жителем Пермского края. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Поясняется, что 24 июня 2022 года в пассажирском поезде сообщением Новый Уренгой — Оренбург мужчина в состоянии наркотического опьянения угрожал окружающим расправой. Он также ударил рукой двух проводников, а одному из них угрожал убийством.





После этого злоумышленник поджёг вагон, причинив собственнику и пассажирам поезда материальный ущерб на общую сумму более 2,9 млн руб. Сейчас мужчина находится в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

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