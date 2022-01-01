Максим Артамонов Поисковики «ЛизаАлерт» запустили в Перми ночной патруль для спасения людей от холода Для патрулирования улиц города ищут волонтёров Поделиться Твитнуть

В Перми поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о запуске проекта «Ночной патруль». Он призван спасать людей от холода. Для этого проводится набор волонтёров.

Суть инициативы в том, что волонтёры будут выезжать на улицы, чтобы помогать пермякам в морозы. Речь идёт о тех, кто одиноко стоит или сидит на остановках, вокзалах, около закрытых магазинов или торговых центров. Также волонтёры будут обращать внимание на людей, которые двигаются вдоль трасс или идут по улице в одежде не по сезону.

«Все мы знаем, какой суровой может быть зима на Урале. Провести ночь на улице в такую погоду для дезориентированного человека — серьёзная угроза для здоровья и даже жизни. Ночью очень хорошо видно тех, кому нужна помощь», — сообщают организаторы.

Волонтёром может стать каждый, опыт не обязателен. Помочь в патрулировании могут люди с автомобилем и двумя-тремя часами свободного времени вечером или ночью.

Чтобы присоединиться к ночному патрулю, нужно заполнить форму.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.