Максим Артамонов В 2021 году в Перми на улицах погибли 518 бездомных Это на пять человек больше, чем в 2020 году Поделиться Твитнуть

По данным Росстата, в прошлом году в Перми было зарегистрировано 518 смертей бездомных людей, а в 2020 — 513. Об этом в социальных сетях сообщают организаторы благотворительного проекта «Территория передышки».





Каждый год активисты запрашивают у Росстата информацию о количестве умерших бездомных людей в городах России с населением более 100 тысяч человек. Это нужно, чтобы измерить масштабы проблемы бездомности, поскольку сейчас в России ещё нет выстроенной системы для их оценки.





Активисты отмечают, что наиболее частая причина бездомности — это конфликты в семье. А за последние три года ушли из жизни как минимум 17 клиентов «Территории передышки».





Дневной центр для людей в беде «Территория передышки», начал работать с ноября 2018 года. Это место, куда человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или на улице, может прийти и бесплатно принять душ, постирать вещи, получить горячий чай, одежду, средства гигиены и первую помощь. В центре можно получить консультацию и помощь социальных работников, юриста или психолога.





«Территория передышки» находится на ул. Луначарского, 130 (вход с обратной стороны от подъездов посередине дома (со стороны ул. Крисанова), цокольный этаж). Центр работает с понедельника по пятницу, кроме четверга, с 10:00 до 19:00.

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