Елена Синица В Перми временно закроют проезд по улицам Автозаводской и Чистопольской Ограничительные меры связаны с ремонтом инженерной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 12 по 30 декабря ограничат движение по участкам улиц Автозаводской и Чистопольской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, по ул. Автозаводской на участке от ул. Худанина до ул. Чистопольской. Также будет приостановлено движение в районе дома на ул. Чистопольская, 25. Объезжать закрытый участок предлагается по ул. Маршала Рыбалко.





Ограничительные меры связаны с ремонтом инженерной инфраструктуры.





Ранее сообщалось, что с вечера 9 декабря до утра 12 декабря в Перми будет ограничено движение по ул. Боровой в Дзержинском районе. Ограничение связано со строительно-монтажными работами на сетях водоснабжения и водоотведения.

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