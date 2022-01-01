Максим Артамонов В Перми на выходные ограничат движение по ул. Боровой Подрядчик будет прокладывать трубопровод к зданию будущей краевой музыкальной школы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С вечера 9 декабря до утра 12 декабря в Перми будет ограничено движение по ул. Боровой в Дзержинском районе. Ограничение связано со строительно-монтажными работами на сетях водоснабжения и водоотведения. Подрядная организация будет прокладывать новые трубопроводы к строящемуся зданию краевой музыкальной школы, расположенной по ул. Энгельса, 6. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье».

Движение транспорта ограничат на участке от ул. Папанинцев до ул. Академика Павлова.

Здание школы площадью 17,4 тыс. кв. м строится в районе ДКЖ, в квартале между улицами Энгельса, Боровой, Папанинцев и Углеуральской. В состав концертно-репетиционного комплекса войдут концертный зал на 500 зрительских мест со сценой площадью 400 кв. м, три универсальных репетиционных зала, современная высокопрофессиональная студия звукозаписи, а также дополнительные необходимые помещения: библиотека, буфет, конференц-зал и др.

Всего в школе смогут обучаться до 350 учеников в одну смену, также в интернате будет предоставлено 100 мест иногородним учащимся.

Строительные работы за 1 млрд 849 млн руб. выполняет ООО «Фортэкс» из Татарстана. Власти обещают сдать объект в июне 2023 года.

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