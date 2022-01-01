Максим Артамонов На трассе Пермь—Чернушка в аварии погибли три человека УАЗ выехал на встречку и столкнулся с «Мерседесом» Поделиться Твитнуть

Утром 5 декабря на 79 км автодороги Пермь—Чернушка произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Водитель УАЗа выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с «Мерседесом». В результате аварии погибли три человека, двоих госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал полиции Прикамья.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 09:05. После столкновения отечественный автомобиль загорелся и полностью выгорел.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Это уже второе резонансное ДТП за день — сегодня утром на Восточном обходе легковой автомобиль Opel Corsa врезался в грузовик, стоявший на обочине. В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли.

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