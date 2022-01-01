Максим Артамонов
На Восточном обходе Перми в аварии с грузовиком погибли два человека
Водитель легкового автомобиля допустил столкновения с большегрузом
В понедельник, 5 декабря, на Восточном обходе Перми в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как уточнили в полиции, ДТП произошло в 7 час. 20 мин. В сторону Чусовского моста двигался автомобиль Opel Corsa, который на 10 км врезался в грузовик ISUZU, стоявший на обочине справа.
К месту ДТП были направлены сотрудники МЧС и спецтехника.
В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, аналогичное ДТП случилось 4 декабря на федеральной трассе Пермь—Екатеринбург — водитель ВАЗа не успел затормозить и допустил столкновение с попавшим в аварию большегрузом. По предварительным данным, три человека погибли.
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