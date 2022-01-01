В автоаварии на трассе Пермь—Екатеринбург, по предварительным данным, погибли три человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В воскресенье, 4 декабря, на федеральной трассе Пермь—Екатеринбург легковой автомобиль врезался в фуру, которая до этого протаранила дорожное ограждение. По предварительным данным, три человека погибли.

Сообщается, что водитель ВАЗа не успел затормозить и допустил столкновение с попавшим в аварию большегрузом. По данным «КП-Пермь», погибшие (все взрослые) находились в легковушке.

На месте работает служба спасения и полиция.

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