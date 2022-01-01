Елена Синица Краевая прокуратура начала проверку из-за гибели детей на пожаре Пожар случился 4 декабря Поделиться Твитнуть

фото с места пожара от МЧС

Прокуратура Пермского края организовала проверку в связи с гибелью на пожаре в частном жилом доме детей в Карагайском округе.

По предварительным данным, возгорание произошло в ночь на 4 декабря из-за замыкания электропроводки. После тушения огня в здании обнаружены тела трёх человек: хозяина дома и двух детей, 2017 и 2018 г.р.





Местным отделом СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).





Сейчас прокуратура устанавливает причины и условия трагедии. При необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Расследование уголовного дела прокуратура взяла на свой контроль.

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