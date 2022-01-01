В Пермском крае на пожаре погибли двое детей и один взрослый Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства гибели трёх человек во время пожара в с. Карагай Пермского края. Возгорание жилого деревянного дома произошло около пяти часов утра 4 декабря. После тушения огня в здании обнаружены тела трёх человек: хозяина дома и двух детей, 2017 и 2018 г.р.

В МЧС сообщили, что на пожаре спасены ещё два ребёнка.

фото с места пожара от МЧС

Местным отделом СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Как сообщили в МЧС, за 3 декабря на территории Пермского края было зарегистрировано 14 пожаров, это почти в пять раз больше (3), чем год назад.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.