Елена Синица Скоростные поезда «Ласточка» продолжат курсировать между Пермью и Екатеринбургом Их хотели снять с маршрута из-за низкого пассажиропотока Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Ласточка» по маршруту Пермь—Екатеринбург остаётся. Она продолжит движение с 12 декабря. От этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин на инженерно-промышленном форуме.

По его словам, со следующего года время в пути будет на полчаса меньше.





Ранее появилась информация, что «Ласточки» перестанут ездить по этому направлению из-за невысокой загруженности и низкой рентабельности.





В Федеральной пассажирской компании уточнили, что с момента запуска поезда в декабре 2019-го по ноябрь 2022-го средняя заполненность электричек составляла всего 44%. Пассажиропоток не удалось увеличить даже с помощью специальных пониженных тарифов на билеты, введённых в 2021 году.





В то же время, перевозчик заявил, что «Ласточка» из Екатеринбурга в Пермь при необходимости может быть снова назначена как на регулярной основе, так и на отдельные даты.

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