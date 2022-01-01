Максим Артамонов Причиной отмены «Ласточек» на маршруте Пермь — Екатеринбург стала низкая рентабельность При этом скоростные электрички могут вернуть Поделиться Твитнуть

Наталья Тимофеева

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) прокомментировали отказ от рейсов скоростных электропоездов «Ласточка», которые курсируют по маршруту «Пермь — Екатеринбург». В компании ссылаются на невысокую загруженность маршрута и его низкую рентабельность. Об этом сообщает «Коммерсантъ.Прикамье» со ссылкой на перевозчика.

В ФПК уточнили, что с момента запуска поезда в декабре 2019 года по ноябрь 2022 года средняя населенность электричек была меньше половины и составляла всего 44%. Пассажиропоток не удалось увеличить даже с помощью специальных пониженных тарифов на билеты, введенных в 2021 году.

В то же время перевозчик заявил, что «Ласточка» из Екатеринбурга в Пермь при необходимости может быть снова назначена, как на регулярной основе, так и на отдельные календарные даты.

Напомним, накануне стало известно, что с 12 декабря ФПК отменяет движение «Ласточек» по маршруту Пермь—Екатеринбург, а краевой минтранс обратился в компанию за пояснениями.

Впервые «Ласточки» начали курсировать в Прикамье 1 ноября 2018 года на направлениях Пермь II—Кунгур и Пермь II—Верещагино. В 2019 году по просьбам пассажиров маршрут Пермь II—Кунгур был продлён до Кишерти. В том же году они стали ходить до Екатеринбурга.

С 1 сентября 2020 года электропоезд курсирует между Пермью и Краснокамском, а с 20 января 2022 года — между Пермью и Чусовым.

На сегодняшний день в Пермском крае курсируют 11 электропоездов «Ласточка», ежедневно они совершают свыше 50 рейсов. Перевозки осуществляет АО «Пермская пригородная компания».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.