Максим Артамонов С 12 декабря отменяются «Ласточки», которые курсировали по маршруту Пермь—Екатеринбург Причины отмены не поясняются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральная пассажирская компания (ФПК) с 12 декабря отменяет движение скоростных электричек «Ласточка» по маршруту Пермь—Екатеринбург. Об этом сообщает портал 59.ru.

В краевом минтрансе изданию рассказали, что ФПК был направлен дополнительный запрос с просьбой пояснить причину приостановки работы «Ласточек» на этом маршруте, поскольку он пользуется популярностью у пермяков.

Впервые «Ласточки» начали курсировать в Прикамье 1 ноября 2018 года на направлениях Пермь II—Кунгур и Пермь II—Верещагино. В 2019 году по просьбам пассажиров маршрут Пермь II—Кунгур был продлён до Кишерти. В том же году они стали ходить до Екатеринбурга.

С 1 сентября 2020 года электропоезд курсирует между Пермью и Краснокамском, а с 20 января 2022 года — между Пермью и Чусовым.

На сегодняшний день в Пермском крае курсируют 11 электропоездов «Ласточка», ежедневно они совершают свыше 50 рейсов. Перевозки осуществляет АО «Пермская пригородная компания».

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