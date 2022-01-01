Елена Синица Сбербанк выделит средства на благоустройство территории старого зоопарка Работы здесь начнутся уже в следующем году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО «Сбербанк» примет участие в благоустройстве территории действующего пермского зоопарка на ул. Монастырской. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на инженерно-промышленном форуме.

По его словам, руководство банка подтвердило, что готово выделить средства на благоустройство территории. Предполагается, что работы здесь начнутся уже в следующем году, после того, как будут перевезены животные.

Ранее глава Перми Алексей Дёмкин также сообщил, что на месте нынешнего зоопарка появится архиерейское подворье.

«На месте уже практически бывшего зоопарка в центре Перми на ул. Монастырской должно появиться архиерейское подворье, это благоустроенная территория», — сказал Дёмкин.





Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал, что животных из зоопарка на ул. Монастырской перевезут на новое место в Индустриальном районе в следующем году. О причинах переноса сроков рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.















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