Елена Синица
Сбербанк выделит средства на благоустройство территории старого зоопарка
Работы здесь начнутся уже в следующем году
ПАО «Сбербанк» примет участие в благоустройстве территории действующего пермского зоопарка на ул. Монастырской. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на инженерно-промышленном форуме.
По его словам, руководство банка подтвердило, что готово выделить средства на благоустройство территории. Предполагается, что работы здесь начнутся уже в следующем году, после того, как будут перевезены животные.
Ранее глава Перми Алексей Дёмкин также сообщил, что на месте нынешнего зоопарка появится архиерейское подворье.
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