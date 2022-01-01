Максим Артамонов Животных в новый пермский зоопарк начнут перевозить только в 2023 году Изначально перевозить животных планировалось ещё в сентябре 2022 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Животных из зоопарка на ул. Монастырской перевезут на новое место в Индустриальном районе в следующем году. Об этом рассказал глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте.

Чиновник уточнил, что профильное министерство, которое курирует строительство нового зоопарка на Нагорном, «объявило о намерении в следующем году закончить строительство, после этого мы начнём туда перемещать коллекцию животных».

«Мы не можем сейчас совершить преступление и начать перемещать отличную, дорогую коллекцию животных в объект, который ещё для этого не приспособлен и не прошёл лицензирование. Есть полная уверенность в том, что в следующем году работы по строительству нового зоопарка будут закончены, и животные поедут на новое место обитания»,— заявил глава Перми.

Напомним, ранее в краевом минстрое сообщали, что животных начнут перевозить уже в сентябре. Однако позже сроки переезда перенесли на октябрь. Но и в октябре питомцев не перевезли.

В то же время чиновники сначала обещали, что пермяки смогут пойти в новый зоопарк уже летом 2023 года, однако позднее министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров заявил, что по оптимистичным планам новый зоопарк откроется для посетителей уже в ноябре 2023 года, а по пессимистичным — только в 2024 году. Чиновник сослался на сложный процесс приёмки и лицензирования знакового объекта.

Новый зоопарк в Перми начали строить в 2017 году, в Индустриальном районе. Несколько раз сроки сдачи объекта переносились, были возбуждены уголовные дела. Стройка возобновилась лишь зимой этого года. Планируется, что новый зоопарк будет состоять из 56 объектов, которые предназначены для различных видов животных и птиц.

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