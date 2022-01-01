Елена Синица По оптимистичным планам новый зоопарк откроется для посетителей в ноябре 2023 года По пессимистичным — в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По оптимистичным планам новый пермский зоопарк смогут открыть для посетителей в ноябре 2023 года. Об этом сообщил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров в эфире Радио «Комсомольская правда».

«По пессимистичному варианту новый зоопарк примет посетителей только в 2024 году. Это случится, если затянется процесс его приёмки и лицензирования. Но я оптимист, и надеюсь, что задержек не произойдёт», — сказал Колмогоров.





По его словам, сейчас всё так же стоит задача завершить строительство во втором квартале 2023 года. Строительно-монтажные работы подрядчик должен выполнить к июню 2023-го. Также планируется увеличить число работников на стройке, сказал Колмогоров.





Затем в течение месяца должно быть получено положительное заключение экспертизы Госстройнадзора и разрешение на ввод объекта. Затем зоопарк должен пройти лицензирование. Если всё будет в соответствии с планом, то в четвёртом квартале будущего года, ориентировочно в ноябре, зоопарк сможет открыть двери для посетителей, сказал Колмогоров.





Напомним, новый зоопарк начали строить в 2017 году в Индустриальном районе Перми. Несколько раз сроки сдачи объекта переносились, были возбуждены уголовные дела. Стройка возобновилась лишь зимой этого года. Планируется, что новый зоопарк будет состоять из 56 объектов, которые предназначены для различных видов животных и птиц.

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