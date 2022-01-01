Максим Артамонов Первыми в новый зоопарк в октябре-ноябре перевезут копытных Руководство действующего зоопарка ждёт дальнейших распоряжений Поделиться Твитнуть

Пермский зоопарк

Константин Долгановский

Переезд первой партии животных из старого зоопарка начнётся в октябре-ноябре. Об этом сообщил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров на заседании регионального правительства 11 октября. Конкретную дату чиновник не назвал.





В пресс-службе действующего зоопарка «Новому компаньону» рассказали, что в первую очередь будут перевозить копытных животных, а затем всех остальных. Сейчас руководство зверинца ждёт дальнейших распоряжений властей.





Ранее в краевом минстрое сообщали, что животных начнут перевозить уже в сентябре. Однако позже сроки переезда перенесли на октябрь. После того как всех животных перевезут на новое место, пройдёт лицензирование. Чиновники обещают, что пермяки смогут пойти в новый зоопарк летом 2023 года.





Напомним, в конце сентября краевые власти утверждали , что сейчас основная работа на объекте идёт внутри зданий и вольеров. Почти готовы птичник, места обитания гималайского и бурого медведей, барса, лосей и других лесных животных.





Новый зоопарк начали строить в 2017 году в Индустриальном районе Перми. Несколько раз сроки сдачи объекта переносились, были возбуждены уголовные дела. Стройка возобновилась лишь зимой этого года. Планируется, что новый зоопарк будет состоять из 56 объектов, которые предназначены в том числе для птиц, австралийских и ночных животных, а также обитателей гор.

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