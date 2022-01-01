Переезд части животных в новый зоопарк Перми состоится до конца 2022 года Перед подрядчиком поставлена задача перегруппировать строителей на объекты исключительно I этапа Поделиться Твитнуть

В пятницу, 23 сентября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совершил очередной инспекционный выезд на стройплощадку зоопарка Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17В.

Как сообщил глава региона в своём telegram-канале, сейчас основная работа на объекте идёт внутри зданий и вольеров. Почти готовы птичник, места обитания гималайского и бурого медведей, барса, лосей и других лесных животных.

Перед подрядчиком поставлена задача перегруппировать строителей на объекты исключительно I этапа, усилить работы по благоустройству территории и подведению коммуникаций.

«С городской мэрией обсудили вопросы переезда животных уже в этом году, преград никаких не видим. Главное — готовность всех необходимых помещений. Составим график переезда, он будет проходить поэтапно. Содержание зоопарка — дело для городского бюджета затратное. Поэтому после переезда на новое место заберём его в краевую собственность», — отметил губернатор.





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