Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета готовит «похмельную» премьеру Молодёжный проект будет показан в первые предновогодние дни Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета

Константин Долгановский

Пермский театр оперы и балета задумал собственное высказывание на тему «С первого по тринадцатое»: ровно 13 января состоится первый показ камерной оперы «Похмелье» (18+).

Герой этой оперы переживает постновогоднее похмелье, бредя сквозь зимний спальный микрорайон, состоящий из типовых пятиэтажных «панелек». Музыка, написанная молодым композитором Георгием Фёдоровым, обильно цитирует эстрадные шлягеры, иногда превращаясь в тотальный микс того, что звучало «из каждого утюга» в 1990-е.

Музыкальный состав — камерный ансамбль плюс небольшой хор, и есть ещё главный герой, в роли которого выступит бас Тимофей Павленко. Насколько нам удалось понять, от него потребуются не столько вокальные, сколько актёрские данные — поёт в этом проекте только хор.

В качестве постановщика выступит молодой режиссёр Фёдор Федотов, дебютировавший в конце прошлого сезона с оперой Бенджамина Бриттена «Река Кёрлью» (12+), музыкальный руководитель — столь же молодой дирижёр Иван Худяков-Веденяпин. Директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков охарактеризовал проект как «хулиганский и временами даже немного хамский».

Показы пройдут в частной филармонии «Триумф» 13 и 14 января 2023 года.

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