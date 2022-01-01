На имущество пермского завода им. Дзержинского снова не нашлось покупателей Завод признан банкротом более десяти лет назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Не состоялись повторные торги по продаже имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» (Пермь, ул. Дзержинского, 1). Процедура не была проведена ввиду отсутствия заявок от потенциальных покупателей, сообщается на ЕФРСБ.

Имущество завода выставлялось единым лотом: предприятие как комплекс (кадастровый номер: 0:0:0:2376) и кабельные линии связи протяжённостью 11,1 км (кадастровый номер: 59:01:0000000:49444). Начальная цена лота составляла 3,622 млрд руб. На первых торгах 12 октября, не состоявшихся по той же причине, цена имущества была определена в 4,024 млрд руб.

Участниками торгов могли стать только юридические лица, которым в соответствии с законодательством РФ позволяется иметь в собственности имущество, предназначенное для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по гособоронзаказу и мобилизационному заданию.

Обязательное условие продажи — сохранение покупателем целевого назначения имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения должника.

Теперь реализация имущества будет проводиться на торгах в форме публичного предложения, а не закрытых, как раньше.

Напомним, в 2010 году суд признал машиностроительный завод им. Дзержинского банкротом. Тогда же в отношении организации было открыто конкурсное производство и впервые начата процедура ликвидации юрлица.

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