На имущество пермского завода им. Дзержинского не нашлось покупателей Поделиться Твитнуть

В правительстве края, по словам Алексея Чибисова, готовят комплекс мероприятий с тем, чтобы вывести завод им. Дзержинского «на нормальную систему финансирования»

Константин Долгановский

В среду, 12 октября, должны были состояться торги по продаже имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского». Однако процедура не была проведена ввиду отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Сообщается на ЕФРСБ.

На торги выставлялся один лот: предприятие как имущественный комплекс по адресу Пермь, ул. Дзержинского, 1 (кадастровый номер: 0:0:0:2376) и кабельные линии связи протяженностью 11,1 км (кадастровый номер: 59:01:0000000:49444). Начальная цена лота составляла 4,024 млрд руб.

Участниками торгов могли стать только юридические лица, которым в соответствии с законодательством РФ позволяется иметь в собственности имущество, предназначенное для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по гособоронзаказу и мобилизационному заданию.

Обязательное условие продажи — сохранение покупателем целевого назначения имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения должника.

Напомним, в 2010 году суд признал машиностроительный завод им. Дзержинского банкротом. Тогда же в отношении организации было открыто конкурсное производство и впервые начата процедура ликвидации юрлица. По данным на прошлый год, общая сумма долга ЗиДа составляет примерно 785 млн руб.









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