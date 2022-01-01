Пожар на Пермской ТЭЦ-9 не привёл к загрязнению воздуха Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Поделиться Твитнуть

В среду, 30 ноября, содержание загрязняющих веществ в атмосфере ближайших к Пермской ТЭЦ-9 жилых территорий, осталось в норме. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребндзора.

Ранее ведомство сообщило, что в связи с ЧП специалисты управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выехали на место для исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в зонах жилой застройки ближайших населенных пунктов: посёлка Устиново и посёлка Субботино.

Ситуация остаётся на контроле РПН.

Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 начался около 13.00. Приблизительная площадь пожара составила 100 кв. м. В результате пожара пострадало три человека, один из которых погиб. Еще троим была на месте оказана медпомощь. По предварительным данным, пожар на ТЭЦ-9 произошёл из-за ремонтных работ на кровле цеха.

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