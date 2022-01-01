Елена Синица Жителей Херсонской области заинтересовало жильё в Прикамье Им оказали необходимую консультацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Беженцы из Херсонской области стали интересоваться получением жилья в Пермском крае. В адрес Министерства строительства Пермского края обратилось три потенциальных заявителя. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе краевого минстроя.

В ведомстве добавили, что обратившимся была оказана необходимая консультация. Также у них были взяты контактные данные для дальнейшего взаимодействия по оказанию им мер поддержки.





переселенцы смогут получить жилищные сертификаты, дающие право на покупку жилья на территории Пермского края. Они будут выдаваться из расчёта площади жилого помещения и средней нормативной стоимости квадратного метра жилья по стране, устанавливаемой Минстроем РФ: сейчас это 83,4 тыс. руб. за 1 кв. м.





Площадь жилого помещения определяется по составу семьи: 33 кв. метра на одного человека, 42 кв. м — на семью из двух человек и 18 кв. м на каждого члена семьи, если она состоит из трёх и более человек. Деньги для сертификатов предоставляются из федерального бюджета.





Получатели смогут купить жильё как на вторичном рынке, так и в новостройках.

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