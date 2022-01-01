Максим Артамонов Власти Пермского края пообещали вынужденным переселенцам из Херсонской области помощь в покупке жилья Деньги для сертификатов предоставляются из федерального бюджета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое правительство приняло постановление, согласно которому беженцы из Херсона и Херсонской области, прибывшие в Пермский край для дальнейшего проживания, смогут получить поддержу на приобретение жилья и единовременные выплаты. Документ вступил в силу сегодня, 29 ноября. Об этом сообщает telegram-канал краевых властей.



Как пояснили в краевом минстрое, переселенцы смогут получить жилищные сертификаты, дающие право на покупку жилья на территории Пермского края. Они будут выдаваться из расчёта площади жилого помещения и средней нормативной стоимости квадратного метра жилья по стране, устанавливаемой Минстроем РФ: сейчас это 83,4 тыс. руб. за 1 кв. м.



Площадь жилого помещения определяется по составу семьи: 33 кв. метра на одного человека, 42 кв. м — на семью из двух человек и 18 кв. м на каждого члена семьи, если она состоит из трёх и более человек. Деньги для сертификатов предоставляются из федерального бюджета.



Получатели смогут купить жильё как на вторичном рынке, так и в новостройках. Подробнее узнать об условиях предоставления сертификатов и ознакомиться с перечнем документов, которые будет необходимо предоставить, можно на сайте Министерства строительства Пермского края.



Консультацию можно также получить на бесплатной горячей линии по вопросам выдачи жилищных сертификатов: 8 (800) 100-74-59.



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