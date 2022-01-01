Максим Артамонов Мэр Перми предупредил горожан о временном понижении параметров отопления Это связано с пожаром на ТЭЦ-9 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Мэр Перми Алексей Дёмкин прокомментировал пожар, который сегодня случился в Индустриальном районе города на ТЭЦ-9. В своём telegram-канале он выразил сожаление по поводу гибели одного из пострадавших. Свой пост чиновник написал спустя два с половиной часа после ЧП.

Он напомнил, что ТЭЦ-9 — один из крупнейших источников тепло- и электроэнергии в Пермском крае, обеспечивает теплом левобережную часть Дзержинского, Ленинского и Индустриального районов, а также часть Свердловского района.

«Хочу всех успокоить — поставка тепла продолжается, но возможно временное понижение параметров горячего водоснабжения и отопления. Сейчас нагрузка переносится на источник ТЭЦ-6 и котельную ВК-2», — рассказал чиновник.

Напомним, пожар случился 30 ноября около 13.00. Предварительной причиной стали ремонтные работы на кровле одного из цехов. Два человека госпитализировали в ожоговое отделение, ещё один погиб.

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