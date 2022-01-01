Елена Синица Рейс Пермь—Гоа улетел с почти полной загрузкой В самолёте осталось только два свободных места Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Во вторник, 29 ноября, из Перми на Гоа (Индия) улетел первый после перерыва прямой рейс. Вылет состоялся с почти полной загрузкой. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

Рейс выполняла авиакомпания Azur Air. Борт рассчитан на 238 человек, улетело 236, сказали в пресс-службе.





Ранее сообщалось, что турагентства Прикамья открыли продажу 10-дневных туров на Гоа с прямым авиаперелётом. Цены на туры начинаются от 102 тыс. руб. на двоих.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.