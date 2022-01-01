Максим Артамонов Стала известна причина гибели 11-летнего мальчика в Пермском крае Его тело нашли недалеко от школы под Губахой Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Причиной смерти 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено под Губахой, могло стать переохлаждение. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Как уточняет телеканал, 28 ноября мальчик после учебы пошёл в гости к бабушке, у которой украл полуторалитровую бутылку самогона.

Он не пришёл ночевать домой , но его мама не обратилась в полицию. Тело мальчика было обнаружено у теплотрассы. Возле него лежала бутылка с алкоголем, но причиной смерти называют переохлаждение.

В семье погибшего воспитывается ещё один ребенок четырех лет.

Напомним, днём 29 ноября в посёлке Северный Губахинского МО прохожие обнаружили тело 11-летнего мальчика. Ребёнка нашли недалеко от школы № 15, в которой он учился.Следком начал проверку.

В августе этого года в посёлке Верхнечусовские Городки также случился резонансный случай гибели ребёнка. Шестилетняя девочка была обнаружена в пожарном колодце. Обвиняемым по делу проходит местный житель.

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