Максим Артамонов
Стала известна причина гибели 11-летнего мальчика в Пермском крае
Его тело нашли недалеко от школы под Губахой
Причиной смерти 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено под Губахой, могло стать переохлаждение. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
Как уточняет телеканал, 28 ноября мальчик после учебы пошёл в гости к бабушке, у которой украл полуторалитровую бутылку самогона.
Он не пришёл ночевать домой , но его мама не обратилась в полицию. Тело мальчика было обнаружено у теплотрассы. Возле него лежала бутылка с алкоголем, но причиной смерти называют переохлаждение.
В семье погибшего воспитывается ещё один ребенок четырех лет.
Напомним, днём 29 ноября в посёлке Северный Губахинского МО прохожие обнаружили тело 11-летнего мальчика. Ребёнка нашли недалеко от школы № 15, в которой он учился.Следком начал проверку.
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