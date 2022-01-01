Максим Артамонов В Пермском крае рядом со школой найдено тело 11-летнего мальчика Следком начал проверку Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Днём 29 ноября в посёлке Северный Губахинского муниципального округа было обнаружено тело 11-летнего мальчика. Ребёнка нашли недалеко от территории школы № 15, в которой он учился.



Причина смерти школьника сейчас выясняется. На месте работают следователи.



Как рассказала «Комсомольской правде» директор школы Светлана Комарова, семья погибшего не состояла на учёте, сам он учился в пятом классе, был обычным ребёнком.



В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт гибели ребёнка. Сейчас ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.