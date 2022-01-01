Максим Артамонов

В Пермском крае рядом со школой найдено тело 11-летнего мальчика

Следком начал проверку

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следственный комитет 2

  Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Днём 29 ноября в посёлке Северный Губахинского муниципального округа было обнаружено тело 11-летнего мальчика. Ребёнка нашли недалеко от территории школы № 15, в которой он учился.

Причина смерти школьника сейчас выясняется. На месте работают следователи.

Как рассказала «Комсомольской правде» директор школы Светлана Комарова, семья погибшего не состояла на учёте, сам он учился в пятом классе, был обычным ребёнком.

В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт гибели ребёнка. Сейчас ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.

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