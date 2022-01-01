Елена Синица Завершён один из этапов ремонта Комсомольского проспекта Речь об участке от Комсомольской площади до ул. Чкалова Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми завершился ещё один этап ремонта Комсомольского проспекта. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Речь идёт об участке от Комсомольской площади до ул. Чкалова — работы должны были завершить до 30 ноября. Следующий участок (от ул. Революции до Комсомольской площади включительно) должны завершить до 31 мая 2023 года. Отметим, что капитальный ремонт Комсомольского проспекта ведётся с 2019 года.





Ранее сообщалось, что «Пермблагоустройство» не нашло проектировщика для реконструкции участка Компроса от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечётной стороне (возле отеля «Прикамье» и гостиницы «Урал»).

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