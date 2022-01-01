Елена Синица Выбран подрядчик для строительства визит-центра в Черняевском лесу Объект должны начать строить в апреле 2023 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба краевых властей

Подведены итоги конкурса по поиску подрядчика, который займётся строительством визит-центра в Черняевском лесу. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Контракт подпишут с ООО «Прайд» (Пермь). Ранее эта компания занималась строительством сельской врачебной амбулатории в п. Зюкайка Верещагинского городского округа, межшкольного стадиона у школы «Мастерград» в Перми, а также выполняла работы по реконструкции спортивного комплекса в Звёздном.





Непосредственная постройка объекта запланирована на апрель 2023 года. Ориентировочный срок окончания строительства — январь 2024 года.





Визит-центр в Балатовском парке планируется сделать двухэтажным, а все его составляющие, включая игровые площадки и зоны отдыха, должны «естественно вписать в природную среду».

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