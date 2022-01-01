Максим Артамонов В Перми объявлен конкурс на строительство визит-центра в Черняевском лесу

Власти обещают построить объект к 2024 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба краевых властей

Краевые власти ищут подрядчика на строительство визит-центра особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения в Черняевском лесу. Земельный участок для объекта сформирован на территории парка культуры и отдыха Балатово.



Победителя конкурса выберут в конце ноября, а в декабре начнется проектно-изыскательный этап работы.

Непосредственная постройка объекта запланирована на апрель 2023 года. Ориентировочный срок окончания строительства — январь 2024 года.



Визит-центр в Балатовском парке планируется сделать двухэтажным, а все его составляющие, включая игровые площадки и зоны отдыха чиновники обещают «естественно вписать в природную среду».

По словам министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича, этот объект должен стать многофункциональным эколого-образовательным центром, где будут проводиться обучающие и просветительские мероприятия. На прилегающей территории под открытым небом будут обустроены экологические тропы, интерактивные объекты.

Благоустройство ООПТ «Черняевский лес» входит в проект «Зелёное кольцо», который реализуется в рамках 300-летия Перми.



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