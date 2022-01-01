Максим Артамонов Пермский краевой суд огласит приговор стрелку Бекмансурову 28 декабря Сегодня обвиняемый выступит с последним словом Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

Оглашение приговора бывшему студенту юрфака Тимуру Бекмансурову состоится 28 декабря в Пермском краевом суде в 11:00. Приговор будет оглашать судья Сергей Коробейников. Об этом сообщается в официальном telegram-канале краевого суда.

Накануне, 28 ноября, бывшему студенту юрфака ПГНИУ были предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в умышленном повреждении имущества. Государственный обвинитель Максим Филиппов в ходе прений по делу о массовом убийстве в Пермском университете попросил суд приговорить Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. При этом первые пять лет Бекмансуров должен отбыть в тюрьме, а затем отбывать срок в исправительной колонии особого режима, считают в прокуратуре.

В ведомстве полагают, что обвиняемый представляет исключительную опасность для общества.

На том же заседании краевого суда адвокат Бекмансурова Виктор Паньков попросил не назначать ему пожизненное наказание. Защитник согласился с квалификацией действий Бекмансурова, но попросил учесть молодой возраст обвиняемого.

Виктор Паньков также обратил внимание суда на то, что у Бекмансурова есть положительные характеристики в школах, где он учился. Кроме того, бывший студент юрфака, расстрелявший несколько человек, сожалеет о содеянном и помогал следствию.

Суд по делу о массовом расстреле в госуниверситете идёт с 5 сентября. В ходе рассмотрения дела Бекмансуров полностью признал свою вину.

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