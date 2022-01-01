Максим Артамонов Адвокат Бекмансурова попросил суд не приговаривать его к пожизненному заключению Он сослался на молодой возраст подзащитного и положительные характеристики из школы Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

На заседании краевого суда по делу о стрельбе в Пермском университете 28 ноября адвокат Тимура Бекмансурова Виктор Паньков попросил не назначать ему пожизненное наказание. Защитник согласился с квалификацией действий Бекмансурова, но попросил учесть молодой возраст обвиняемого.





Виктор Паньков также обратил внимание суда на то, что у Бекмансурова есть положительные характеристики в школах, где он учился. Кроме того, бывший студент юрфака, расстрелявший несколько человек, сожалеет о содеянном и помогал следствию.





«В ходе заседания вы сами могли убедиться, что мой подзащитный глубоко сожалеет о содеянном, искренне, чистосердечно раскаивается. Также он готов возместить имущественный вред, выразил желание производить выплаты. Налицо желание подзащитного загладить вину. Прошу не применять к нему пожизненное заключение», — заявил адвокат, слова которого цитирует «Аиф-Прикамье».





Помимо этого, адвокат сказал, что его подзащитный не согласен с выводами судебно-медицинской экспертизы и считает, что у него есть психическое расстройство.





Напомним, 28 ноября гособвинитель Максим Филиппов попросил суд приговорить Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. При этом первые пять лет Бекмансуров должен отбыть в тюрьме, а затем отбывать срок в исправительной колонии особого режима, считают в прокуратуре. Ему были предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также умышленное повреждение имущества.





Гособвинение полагает, что у Бекмансурова наблюдается шизоидное расстройство личности, при этом он может осознать характер и опасность своих действий, а психическими болезнями не страдает.









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