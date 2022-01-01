Елена Синица В Прикамье за неделю заболеваемость ОРВИ возросла на 11% В регионе заболело свыше 20 тысяч человек Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Пермском крае за неделю с 21 по 27 ноября ОРВИ заболели 20 269 человек. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Уточняется, что этот показатель на 11,1% больше, чем неделей ранее. В основном циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, уточняют в ведомстве.





В Роспотребнадзоре рекомендуют пройти вакцинацию, носить маски в общественных местах, часто и тщательно мыть руки.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в Пермском крае за сутки с коронавирусом госпитализировали семь человек.

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