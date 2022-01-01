Елена Синица
В Пермском крае за сутки с коронавирусом госпитализировали семь человек
Выздоровели 146 жителей
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом. При этом в числе зараженных 76 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Также сообщается, что больше всего зараженных в Перми, Краснокамском и Осинском округах.
Госпитализировать в медучреждения пришлось семь жителей региона. Выздоровели за эти же сутки 146 человек, умер один.
С начала пандемии в Пермском крае официально подтвержден 448 301 случай заражения коронавирусом.
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