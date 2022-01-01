Елена Синица В Свердловском районе Перми снесут 57 незаконных гаражей Демонтаж будет проводиться 29 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Свердловском районе Перми снесут 57 незаконных гаражей и одно самовольно установленное ограждение. Соответствующее постановление подписал глава района Александр Филиппов. Документ опубликован на сайте администрации.

Поясняется, что демонтаж будет проводиться по адресам: ул. Курчатова, 2а, Яблочкова, 26а, Клары Цеткин, 16, 23а и Куйбышева, 169б.





Сами работы должны состояться во вторник, 29 ноября.





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