Елена Синица
В Свердловском районе Перми снесут 57 незаконных гаражей
Демонтаж будет проводиться 29 ноября
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В Свердловском районе Перми снесут 57 незаконных гаражей и одно самовольно установленное ограждение. Соответствующее постановление подписал глава района Александр Филиппов. Документ опубликован на сайте администрации.
Поясняется, что демонтаж будет проводиться по адресам: ул. Курчатова, 2а, Яблочкова, 26а, Клары Цеткин, 16, 23а и Куйбышева, 169б.
Сами работы должны состояться во вторник, 29 ноября.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Кунгуре хотят отреставрировать историческое здание городской управы за 150 млн руб.
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