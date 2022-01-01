Максим Артамонов

В Кунгуре хотят отреставрировать историческое здание городской управы за 150 миллионов рублей

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реставрации

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Управа Кунгурская городская (г. Кунгур, ул. К.Маркса,3)

Управа Кунгурская городская (г. Кунгур, ул. К.Маркса,3)
  amtg-rus.ru

Управление госэкспертизы Пермского края рассмотрело документацию по сохранению объекта культурного наследия — городской управы Кунгура. Проект реставрации получил положительное заключение госэкспертизы.

На ремонт здания требуется более 150 млн руб., сообщает местная газета «Искра».

Здание расположено на улице Карла Маркса, 3 на Соборной площади.Раньше здесь находилась вспомогательная школа, а после реставрации разместится музей.

Напомним, в апреле прошлого года администрация Кунгура объявила электронный аукцион по разработке научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Управа Кунгурская городская». Начальная цена контракта составила 3 млн 794 тыс. руб.Проектную документацию подготовила проектно-строительная фирма «Рестюнион»

Историческое здание управы было признано аварийным ещё в 2019 году. Решением Кунгурского городского суда на пользователя строения, находящегося в муниципальной собственности, была возложена обязанность провести реставрацию. Сейчас в этом здании размещается МБУК «Кунгурский музей-заповедник».

После публикаций в СМИ прокуратура провела проверку объекта и установила, что его техническое состояние «представляет угрозу жизни и здоровью лиц, в том числе посетителей, находящихся в нём». По итогам проверки директору музея было внесено предостережение о недопустимости нарушения закона и эксплуатации здания.

«Управа Кунгурская городская» — каменное трёхэтажное здание 1820-х годов постройки в стиле классицизма расположено в историческом центре города, на пересечении ул. К. Маркса и Пугачёва. В разное время в здании располагались торговые лавки, а также различные управы: городская, ремесленная и мещанская.

В 1902 году здание было реконструировано, а в 1975 году объект получил статус памятника градостроительства и архитектуры регионального значения. Здесь размещалась школа № 8, затем вспомогательная школа.

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