Власти Кунгура заплатят 3,7 млн руб. за проект реставрации городской управы 

Два года назад объект признали аварийным

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Управа Кунгурская городская (г. Кунгур, ул. К.Маркса,3)

Управа Кунгурская городская (г. Кунгур, ул. К.Маркса,3)
  amtg-rus.ru

20 апреля администрацией Кунгура запущен электронный аукцион по разработке научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Управа Кунгурская городская» (г. Кунгур, ул. К. Маркса, 3). Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Срок окончания подачи заявок — 28 апреля. Работы должны быть выполнены в течение 320 дней со дня заключения договора.

Начальная цена — 3 млн 794 тыс. руб.

Историческое здание управы было признано аварийным в 2019 году. Решением Кунгурского городского суда на пользователя строения, находящегося в муниципальной собственности, была возложена обязанность провести реставрацию. В настоящее время здесь размещается МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

На днях Кунгурская городская прокуратура закончила проверку здания, инициированную по фактам, изложенным в СМИ и свидетельствующим о возможных нарушениях закона.

Было установлено, что техническое состояние объекта в настоящее время «представляет угрозу жизни и здоровью лиц, в том числе посетителей, находящихся в нём».

По итогам проверки директору музея внесено предостережение о недопустимости нарушения закона и эксплуатации здания.

Акт прокурорского реагирования признан обоснованным.

«Управа Кунгурская городская» (г. Кунгур, ул. К. Маркса, 3) — каменное трёхэтажное здание 1820-х годов постройки в стиле классицизма расположено в историческом центре города, на пересечении ул. К. Маркса и Пугачёва.

Является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

Дом строился на средства мещан и купцов специально для размещения ремесленной управы. В 1870-е годы здесь открыли публичную библиотеку Хлебникова, комитет Общества Красного Креста, Общественный Фоминых банк. В 1909 году Кунгурская городская дума приняла решение об открытии городского музея, для которого в здании было выделено помещение.

В октябре 1917 года в этом здании было принято решение о переходе власти в Кунгуре в руки Советов.

В 1923 году дом был муниципализирован как «бывший городской». В 1925 году в здании находился окрисполком. С 1936 года в нём располагалась школа №8. В конце 1941 года в здании находился штаб 379-й стрелковой дивизии, с 1985 года работала вспомогательная школа-интернат.


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