Максим Артамонов С марта этого года 24% россиян стали больше экономить на еде Опрос проводился среди 1600 жителей России Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Четверть опрошенных в ходе исследования ВЦИОМ россиян (24%) согласны с тем, что начали больше экономить на еде с марта этого года. Ещё 11% скорее согласны, 51% опрошенных не согласны или скорее не согласны.

Среди тех, кто стал больше экономить на еде, больше всего молодежи: 26% респондентов — в возрасте от 18 до 24 лет, а 22% — от 35 до 44 лет. Такие данные публикует РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.

Помимо этого, почти треть опрошенных (32%) стали в этом году больше экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты. Из них 40% женщин и 24% мужчин. Не согласны или скорее не согласны с этим 27%. Для 39% эта тема не актуальна.

Опрос проводился с 19 по 20 ноября этого года. В нём приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в октябре аналогичный опрос в Перми проводил сервис SuperJob. По его данным, с марта 2022 года число сторонников стратегии «тратить больше» в Перми снизилось более чем на треть.

Ранее их было 20%, а сейчас 13%. Почти два месяца назад 48% пермяков признались, что с начала специальной военной операции на Украине стараются больше экономить. Примерно 35% жителей города не меняли финансовую стратегию. Больше всего тех, кто собирается тратить в новое время, — среди людей моложе 34 лет (13%). Сторонников стратегии тратить больше среди мужчин, чем среди женщин.

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