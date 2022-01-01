С начала СВО пермяки стали больше экономить Число "транжир" уменьшилось на треть Поделиться Твитнуть

С марта 2022 года число сторонников стратегии «тратить больше» в Перми снизилось более чем на треть. Ранее их было 20%, а сейчас 13%. Об изменении финансовой стратегии горожан за 7 месяцев сообщает сервис SuperJob.

На сегодняшний день 48% пермяков признались, что с начала специальной военной операции на Украине стараются больше экономить. 35% жителей города не меняли финансовую стратегию.

Больше всего тех, кто собирается тратить в новое время, — среди людей моложе 34 лет (13%). Сторонников стратегии тратить больше среди мужчин, чем среди женщин.

Впрочем, мужчин больше и среди выбирающих «экономную» стратегию.





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