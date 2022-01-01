Елена Синица В Пермском крае остановили поиски 19-летней девушки из Верещагино Ксения Селиванова пропала 24 ноября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае нашли 19-летнюю Ксению Селиванову. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59» в своих социальных сетях.

«Найдена, жива. Благодарим всех на помощь», — говорится в посте.





Напомним , о местоположении Ксении ничего не было известно с 24 ноября. Ксения является жительницей посёлка Зюкайка, но в тот день была в гостях в Верещагино.

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