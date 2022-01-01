Елена Синица В Прикамье пропала 19-летняя девушка Она пропала 24 ноября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае объявили поиски 19-летней девушки – Ксении Селивановой. О её местоположении ничего неизвестно с 24 ноября. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59» в своих социальных сетях.

Ксения является жительницей посёлка Зюкайка, но в тот день была в гостях в Верещагино. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые до плеч. В тот день она была одета в серую куртку, бежевую шапку, коричневые штаны и чёрные ботинки. При себе имела спортивную сумку.





Если вам что-то известно о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию.

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