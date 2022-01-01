Елена Синица В Перми на улице Барамзиной начали сносить столетнюю водонапорную башню Объект находится в наихудшем техническом состоянии Поделиться Твитнуть

В Перми на улице Татьяны Барамзиной из-за реконструкции улицы Строителей сносят столетнюю водонапорную башню.

Башня не является уникальной и находится в наихудшем техническом состоянии среди аналогов, рассказали «Рифею» в краевой инспекции по охране объектов культурного наследия. Из-за этого включать водонапорную башню в число объектов культурного наследия считается нецелесообразным.





Отметим, что этот объект был построен в 1909 году для водоснабжения вокзала железной дороги, соединяющей Пермь, Кунгур и Екатеринбург.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми имущественный комплекс «Мотовилихинских заводов» упал в цене почти на 1 миллиард рублей.

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